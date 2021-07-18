بعد اقرار تعديلات اللائحة الداخلية للنواب.. تعرف على عدد الاحزاب التي ستمثل باللجنة العامة

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قال رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على تعديلات جديدة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن ضمن هذه التعديلات أنه تم تعديل عدد ممثلي الهيئات البرلمانية التي تمثل باللجنة العامة من عشرة مقاعد إلى ثلاثة مقاعد حيث نص التعديل على «مادة 24 تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، ورؤساءاللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.»

وايضا تم تعديل ذات النصاب في المادة 105 من اللائحة بأن أصبحت «يخطر كل حزب سياسى يمثله ثلاثة نواب أو أكثر أو ائتلاف برلمانى رئيسَ المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، بإسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

واضاف رامي أن هذا يعني أن هناك احزاب سوف تستفيد من هذا التعديل وسيتم تمثيلها باللجنة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن هناك 13 حزبا ممثلا تحت قبة البرلمان، من بينهم حزبان فقط (العدل وارادة جيل) يمثلان بأقل من ثلاثة نواب، بما يعني أن هناك احدي عشر حزبا سوف يتم تمثيلهم باللجنة العامة.

ولفت إلى أنه في حين أنه وقبل اجراء هذا التعديل كان هناك خمسة احزاب فقط لهم أكثر من 10 مقاعد هم من كان لهم حق التمثيل في اللجنة العامة قبل التعديل، وكان هناك 8 احزاب محرومة من التمثيل باللجنة العامة كونهم لم يحصلوا على النصاب اللائحى.

واضاف أن هذا التعديل يحمد له حيث اضاف تمثيلا اكثر للاحزاب داخل اللجنة العامة، وايضا اصبح لهم هيئات برلمانية، ويتمتعون بكافة الامتيازات اللائحة بعدما كانوا محرومين منها.