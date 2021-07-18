غرفة عمليات كفرالشيخ لم تتلق شكاوى من امتحانات الثانويه اليوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار



لم ترصد غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ،أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، بمادة الفلسفة والمنطق ب 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش، وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي للمكفوفين امتحان مادة الجغرافيا ورقة ثانية، وأدى طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان استعداد مادة اللغة الأجنبية الثانية ،ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن 6 آلاف و354 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية أدوا امتحان الفلسفة والمنطق، اليوم الأحد، وتغيب عن أداء الامتحان 18 طالبا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب99.7٪ موزعين على 86 لجنة في 12إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة ،لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم

وأضاف ان غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.