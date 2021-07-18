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«صحة النواب» تحذر من عدم الإلتزام بإجراءات كورونا خلال إجازة العيد

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«صحة النواب» تحذر من عدم الإلتزام بإجراءات كورونا خلال إجازة العيد «صحة النواب» تحذر من عدم الإلتزام بإجراءات كورونا خلال إجازة العيد

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حذر النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال فترة العيد، مؤكدا أن الفيروس مازال موجود، ويجب اتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال الفترة الأخيرة وعدم التهاون الذي قد يكلف البعض خسائر كبيرة تنعكس عليه وعلى المنظومة الصحية بشكل عام.وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن هناك جهود قوية تُبذل من قبل الدولة منذ بدء الجائحة، ويجب أن يقابل ذلك التزام من قبل المواطنين، حتى وإن كانت اعداد الإصابات خلال الفترة الحالية في تناقص مستمر هذا لا يعني انتهاء الجائحة، ولكنه يتطلب مزيد من الحرص والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية، وعدم التهاون، خاصة وأن فترة الأعياد تشهد التجمعات بصورة كبيرة، مما يعرض كبار السن للإصابة.

وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية، إلى أن أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في التجمعات، مؤكدا أن المواطن هو المسؤول عن ضمان نجاح الجهود التي تبذلها الدولة لضمان الخروج الآمن من هذه الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الجميع من البلدان، وكان لها أثر كبير على العديد من الدول حتى الكبرى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن جائحة كورونا أكدت أن الوعى أهم سلاح لمواجهة الازمات، وما بُذل من جهود خلال الفترة الأخيرة ووعي المواطن كان له عظيم الأثر في ضمان عدم تفشي الفيروس في المجتمع بصورة كبيرة قد تخرج عن السيطرة، إلا جانب الجدية من قبل الدولة في اتخاذ القرارات والتوجيهات بشأن الأزمة.

المصرى اليوم

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