إزالة حالتى تعد على أراضي بأبوقرقاص وإيقاف 3 في المهد بمركز ملوى بالمنيا

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ووجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائي، والتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حالتى تعد في المهد، إحداهما تعدي على أملاك دولة بقرية بلنصورة التابعة للوحدة المحلية نزلة اسمنت، والآخرى بقرية ابوقرقاص البلد إزالة تعد بناء مخالف لدور اول علوي ، وتمت الإزالة في المهد و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، 3 حالات بناء مخالف فى المهد بقريتى طرفا الكوم و داقوف حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين والتحفظ على مواد البناء، كما تم المرور على حالات الإزالة السابقة بنطاق مركز ملوى.