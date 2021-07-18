وزير الري يستقبل نظيره بجنوب السودان لبحث المشروعات المائية والحماية من مخاطر الفيضانات

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استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الأحد، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، والذي يقوم بزيارة للقاهرة حاليًا، موضحًا أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة المقبلة.

وأعرب «عبدالعاطي» عن سعادته بلقاء وزير الري في جنوب السودان، مشيرًا للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب «ماناوا» عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

وأضاف وزير الري أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الوزارة قامت بإنشاء ٦ آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وأوضح «عبدالعاطي»، في مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة «واو» وحتى مدينة بنتيو وصولاً إلى بحيرة «نو».

ولفت وزير الري إلى أن المشروعات المائية في بحر الغزال في جنوب السودان سوف تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.