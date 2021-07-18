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حلا شيحة توجه رسالة جديدة لوالدها

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حلا شيحة توجه رسالة جديدة لوالدها حلا شيحة توجه رسالة جديدة لوالدها

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وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة جديدة لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعد أن ردت على تصريحاته بشأن أزمتها الأخيرة، مؤكدة على حبها له وتفهمها لخوفه عليها من أي ضرر.

كتبت «شيحة» عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، الأحد: «حبيبي والدي الغالي اعز الناس بحبك ومحدش يقدر يخلف بنا ابداً وانا متفهمة حبك وخوفك عليا وانت أغلى الناس، انت غالي عندنا كلنا».

وكان والد حلا شيحة قد أعرب عن رأيه في موقف ابنته من صناع فيلم «مش أنا» ولاسيما الفنان تامر حسني، موضحًا أنها تحب الفن وأنها ربما تكون مدفوعة من أحدهم لإطلاق مثل هذه العبارات التي هاجمتهم بها، كما أكد أنها لم ترتدي الحجاب، حيث إن الصورة المتداولة لها بالحجاب كانت في الإمارات حيث ترتدِ النساء الحجاب يوم الجمعة، ولكنها ما زالت تخرج إلى الشارع بدون حجاب.

وردت حلا شيحة على والدها أمس السبت، موضحة مدى صدمتها من رأيه في أزمتها الأخيرة، وموقفه من زوجها معز مسعود، مشددة على أن موقها من الفن واضح وأن القرار الذي اتخذته بشأن فيلم «مش أنا» كان بكامل إرادتها وأنها ليست مدفوعة من أحدهم ولا حتى زوجها.

المصرى اليوم

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