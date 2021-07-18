محمد الشناوي: الأهلي دائمًا على القمة.. والبطولات جاية كتير

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أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بتتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد تغلبه على فريقه كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت، على مركب محمد الخامس.

وكتب محمد الشناوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله تحقيق اللقب للمرة العاشرة وللسنة التانية على التوالي..الأهلي دائماً على القمة ولسه البطولات جاية كتير».

وأضاف :«وعايز أشكر اللاعيبة الرجالة والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجمهور العظيم».