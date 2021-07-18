جماهير سوهاج تطالب برحيل بيبو

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حالة من الغضب انتابت جماهير نادى سوهاج، بسبب اعلان نشات العريس رئيس النادي، استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد خلف بيبو مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل، حيث يري الجماهير أن بيبو لم يحقق امالهم بالمنافسة على التاهل للدورى الممتاز ودخل فى صراع الهبوط مع اندية لا تملك أى تاريخ نهائيا رغم تواجد الفريق فى دائرة المنافسة كل موسم.

وطالبت الجماهير مجلس ادارة النادى صرف النظر على استمرار بيبو والبحث عن مدير فني كفء يقود النادى خصوصا وان مدربي سوهاج حققوا نجاحا ملحوظة مع جميع الفرق التى تولوا تدريبها الموسم المنقضي.

من جانبه أكد محمد حسني أبوالدهب عضو مجلس ادارة النادي والمشرف على الفريق لـ«المصري اليوم» أن أحمد خلف بيبو حقق المطلوب منه عند التعاقد معه وهو بقاء الفريق فى «الدورى الممتاز ب»، نظرا لصعوبة الظروف التي يمر بها النادى من انعدام الموارد المالية، وقال: «بيبو تحمل معنا الكثير الموسم الماضي ويجب دعمه للاستمرار فى التجربة خصوصا وانه لم يشكو من تاخر راتبة ومستحقات اللاعبين»

وتابع: «حجم الانفاق هو من يحدد طموح الفريق ونحن لم نكن نملك الموارد المالية خلال الموسم الماضي ونامل ان تنتهي الازمة قبل بداية الموسم المقبل».

وكان سوهاج قد خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل وخسر مثلهم، ونجا من الهبوط باعجوبة.