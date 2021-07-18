★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى المنتخب الأولمبي مرانه اليوم علي أحد الملاعب المخصصه للتدريب استعدادا لمواجهة اسبانيا الخميس المقبل في مستهل مشواره في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء المران تكتيكيا في المقام الأول وخصصه الجهاز الفني لطريقة اللعب أمام الاسبان بعد متابعة الجهاز للقاء الامس بين اسبانيا واليابان الودي ومن المقرر ان يتناول الجهاز الفني الامر بالتفصيل في محاضره فنيه غدا مع اللاعبي

ومن جانبهم قرر اللاعبون والجهاز الفني صيام يوم غدا الذي يتزامن مع وقفة عرفات وبناءا عليه تقرر تعديل موعد الوجبات لتكون سحور وافطار

شارك جميع اللاعبين في التدريب اليوم وشهد اصرار وجديه من الجميع لنيل ثقة الجهاز الفني.

وأكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، أن الجهاز الفني لايفكر الان سوي في مباراة اسبانيا فقط باعتبارها بداية المشوار ونسعي ان تكون قويه، كما اجري الجهاز الفني واللاعبين مسحه طبيه للكشف عن كورونا وهي المسحه التي تجري يوميا باشراف الدكتور ايمن زين طبيب المنتخب