ضبط 171 قطعة سلاح و169 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن جهود مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ24 الماضية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وجاء ببيان للوزارة، أنه ضبط 171 قطعة سلاح ناري متنوع، بحوزة 47 متهمًا، ونٌفذ 81292 حكم قضائي متنوع، وضبط متهمين بتكوين تشكيل عصابي ارتكبا 3 حوادث متنوعة، إضافة إلى ضبط 169 قضية مخدرات بإجمالي 179 متهمًا، و36 متهمًا من الهاربين من تنفيذ أحكام، و20 متهمًا بأعمال البلطجة، و273 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما، و22710 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.