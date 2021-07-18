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"أوبك+" يرفع حصة وروسيا إلى 11.5 مليون.. والإمارات إلى 3.5 مليون برميل

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"أوبك+" يرفع حصة السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون.. والإمارات إلى 3.5 مليون برميل "أوبك+" يرفع حصة وروسيا إلى 11.5 مليون.. والإمارات إلى 3.5 مليون برميل
زيادة إنتاج العراق والكويت أيضاً بواقع 150 ألف برميل يومياً.. ابتداءً من مايو 2022

وافق تحالف أوبك+ على زيادة خط الأساس الخاص بالإمارات في اتفاق تخفيضات الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يومياً، بدلاً من 3.17 مليون حالياً.

في الوقت ذاته، تمّت الموافقة على تعديل مستوى الأساس لإنتاج وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يومياً لكل منهما، بدلاً من 11 مليوناً سابقاً.

واستفاد العراق والكويت أيضاً من الاجتماع الأخير، بالموافقة على زيادة إنتاجهما بواقع 150 ألف برميل يومياً، على أن يتم الاستناد إلى خطوط الأساس الجديدة ابتداءً من مايو 2022.

وكشف مندوبون لوكالة "بلومبرغ" أن التحالف سيعزز الإنتاج بما يصل إلى 400 ألف برميل يومياً كل شهر، حتى يتم إعادة كل إنتاجه المتوقف. مُضيفين أن الصفقة ستمنح الإمارات والعراق والكويت حصص إنتاج أعلى بدءاً من مايو 2022.

واتفقت دول تحالف أوبك+على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لنهاية العام المقبل، وينتظر أن يجتمع وزراء الطاقة في دول تحالف أوبك+ خلال شهر سبتمبر المقبل.

انطلق اجتماع وزراء الطاقة لتحالف "أوبك+" بعد الساعة الواحدة ظهراً بدقائق قليلة بتوقيت السعودية. والذي يُعقد عبر تقنية الفيديو، برئاسة كل من وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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