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فقرات عالمية في افتتاح سيرك «جمال الحلو» بمطروح

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تشارك كوكبة من الفنانين من وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، في البرنامج الصيفى لسيرك «جمال الحلو العالمى» الذي يفتتح في أول أيام عيد الأضحى المبارك، في ثوب جديد للعام الحادى عشر على التوالي، وذلك بمقره الجديد والوحيد بشارع المديرين بجوار نادي الشرطة وأمام نادي الجمارك بمدينة مرسى مطروح.

يضم البرنامج مجموعة كبيرة من أقوى فقرات فنون السيرك في العالم، وباقة متنوعة من أخطر الفقرات التي تعرض لأول مرة، إلى جانب فقرات المهرج والساحر واستعراض الحيوانات الأليفة التي يعشقها الطفل، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن محمد اليماني.

من جانبه، أكد الكابتن جمال الحلو، أن السيرك يقدم لجمهوره الحبيب، حفلتين يوميا، الأولى ماتينيه وتبدأ في الثامنة والنصف مساء، والثانية سواريه وتبدأ في الحادية عشر والنصف مساء، وحرصًا على صحة الجمهور والعاملين بالسيرك تقام عروض السيرك بخيمة مفتوحة، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر ، والالتزام بالنسبة المقررة للقوة الاستيعابية.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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