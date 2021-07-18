دولة عربية تقرر إيقاف التطعيم بلقاح كورونا لمدة 3 أيام

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أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن، الدكتور عادل البلبيسي أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيتوقف أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم يستأنف يوم الخميس، وذلك بسبب عطلة عيد الأضحى.

وقال البلبيسي إن 85% من عدد حالات الإصابة بكورونا التي تحتاج إلى إدخالات المستشفيات إما لم يتلقوا التطعيم أو حاصلين على جرعة واحدة فقط.

وقال البلبيسي في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إن 60% من الداخلين إلى المستشفيات لم يتلقوا أي جرعة من التطعيم.

وأضاف أن نسبة المناعة التي تتشكل ضد متحور «دلتا» الهندي بعد تلقي الجرعة الأولى هي 33%، أما بعد الجرعة الثانية تصل المناعة إلى 85 -90%، مؤكدا أهمية تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

ودعا البلبيسي إلى الإسراع في تلقي الجرعة الثانية من اللقاح لمن لم يتلقاها، وفق المواعيد والمدد التي تحددها وزارة الصحة الأردنية.

وأشار إلى أنه بعد العيد سيفتح باب التطعيم دون تسجيل عبر المنصة للأعمار من 15 عاما فما فوق.