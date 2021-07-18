طلاب الشعبة الأدبية في الوادي الجديد: امتحان الفلسفة والمنطق «سهل»

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أكد عدد كبير من طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة في الوادي الجديد، على سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، اليوم، وأوضح عدد آخر أن أسئلة المنطق كانت تحتاج لمزيد من الوقت للإجابة عليها.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، إن إجمالى نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لآداء إمتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 99.76 % على مستوى الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة .

واستقبلت 10 لجان امتحانات طلاب الشعبة الأدبية على مستوي مراكز المحافظة لآداء إمتحان مادة الفلسفة والمنطق وسط إلتزام الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإنضباط سير منظومة العمل وتكاتف وتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل والحرص الدائم على مصلحة الطلاب.