ميدو مفاجآة إذاعة الشباب والرياضة أول أغسطس

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يستعد النجم أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، لتقديم برنامج "أحلي صباح" بإذاعة الشباب والرياضة الذي سينطلق بداية من أول أغسطس المقبل، من الساعة الثامنة وحتي العاشرة صباحًا لمدة 5 أيام من الأحد إلى الخميس.

ويشرف على البرنامج ويتولي رئاسة التحرير الكاتب الصحفي الكبير إسلام صادق، ويقوم بإخراجه المخرجة الإذاعية سناء الحلواني.

وينتظر أن يقدم ميدو عدد من الفقرات المختلفة التى تتناول أهم القضايا المطروحة على الساحة الرياضية ويستضيف ألمع نجوم الكرة والصحافة والإعلام، كما سيتولي ميدو تحليل المباريات العالمية والمحلية بشكل مختلف وبتقنيات جديدة لأول مرة.

ويذكر أن ميدو سيفاجيء جمهوره بشكل جديد فى البرنامج الإذاعي.