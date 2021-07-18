تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمجازر تزامنًا مع حلول عيد الأضحى بالمنيا

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واصلت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال مكافحة ناقلات الأمراض باستخدام الرشاشات الظهرية والكهربائية ومواتير الرش، وذلك بالمرور على المجازر، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في 15 يوليو الجاري، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم حتى 25 يوليو، وذلك بهدف القضاء على ناقلات الامراض والحشرات باستخدام مبيدات حشرية مخصصه.

من جانبها، أوضحت الدكتورة راندا خيري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، انه يتم تنفيذ الاعمال من خلال فرق مدربة على أعمال المكافحة، بالإضافة لمتابعة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.