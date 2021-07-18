صرف 1.07 مليون جنيه فارق نقاط الخبز و39.9 مليون رغيف بالأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن مديرية التموين، كما واصلت حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين.. واضاف انه خلال الفترة من 1 إلى 15 يوليو الجاري، موضحا انتظام عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 39.9 مليون رغيف بمعدل يومي 2،7 مليون رغيف / يوم من خلال 308 مخبز.

موضحا أنه تم صرف كمية قدرها 2401 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين لاصحاب البطاقات التموينية من خلال 573 مستودع دقيق على مستوى المحافظة.

وأضاف انه تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1،07 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 47427 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.