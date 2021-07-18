حملات مكثفة للنظافة بمدن وقرى كفرالشيخ استعدادًا لعيد الأضحى

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‏شهدت عدد من مدن وقرى مراكز محافظة كفر الشيخ عدد من حملات النظافة والتجميل وأعمال الرصف ، ورش وتطهير وتسليك خطوط الصرف، وتوفير أسطوانات الاكسجين بالمستشفيات ، وتعبئة التانكات، حرصا على سلامة المرضى، كما شهدت القرى أعمال تبطين الترع ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، وقري القن، والبلاصي، والورق، ودمرو، والروضة، وبرية لاصيفر.

‏وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع الناتج اليومى من القمامة والمخلفات أولاً بأول بالطرق الرئيسية والفرعية، بالمدينة والقرى،كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة وإنارة منطقة فم الصعيدي، وشارع مسجد أسامة بالكشله، وخلف سور الزراعة، وشد سلك أمام أبراج النيل، ونقل عامود كهرباء.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، سير العمل بمجزري الحامول، وأبو سكين، وتوفير الخدمات بهم وذبح الأضاحي. وتفقد مستشفى الحامول المركزي، والتأكيد علي تواجد الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطواريء، وتوفير أسطوانات الأكسجين لمرضى غرفة العناية والحضان وقسم الحجر الصحي، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة ، وأشرف على أعمال رصف طريق المجاز الشرقي الحلمية، ووضع طبقة الأساس طبقا للمواصفات الهندسية لأعمال الرصف.

وأشرفَ اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار رفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدينة والقرى، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة من المتولد اليومى المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة، ومحيط ال ,مدارس، ودور العبادة، بقرى الربع، والشيخ مبارك، و الساحل القبلى.

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، وقرية الحرية ، وتفقد أعمال التبطين بترع شباس عمير، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.