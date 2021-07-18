كسوة الكعبة.. 16 جهازًا عالميًّا و22 اختبارًا لضمان جودة الثوب الأغلى

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مختبرها الخاص أحدُ شواهد العصر على عناية حكومة المملكة بخدمة بيت الله

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإجراء (22) اختبارًا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة عن طريق استخدام (16) جهازًا عالميًّا تقيس جودة المواد المستخدمة والمخرجات النهائية لأغلى ثوب.

وتولي المملكة العربية السعودية بالغ اهتمامها بصناعة كسوة الكعبة المشرفة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وصولًا إلى العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله؛ فتطورت على مر السنين وخصصت الدولة المباركة كل الإمكانات في سبيل حلة البيت العتيق؛ فقامت بتأهيل الكوادر الوطنية لحياكة وصناعة الكسوة، ووفرت التقنيات والأجهزة الحديثة، وكل ما من شأنه خدمة بيت الله الحرام.

ويعد المختبر الخاص بتحليل جودة كسوة البيت العتيق، والذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الكائن بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، أحد شواهد العصر على العناية والرعاية الفائقة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة بيت الله الحرام؛ حيث جلبت أحدث الأجهزة والمعدات والمعامل الكيميائية الخاصة بتحليل خيوط الحرير والقطن الخام، والأنواع المختلفة من المنسوجات وعينات المعادن النفيسة.

وتتعدد أنواع العينات وطرق اختبار جودتها، من خلال أجهزة مخصصة لكل عينة؛ للتحقق من مدى قوة التحمل وجودة الألوان والأصباغ، ويتم أخذ العينات بطريقة عشوائية من خلال عدة مراحل هي أخذ عينات لخيوط الحرير الخام، يتم أخذها -أيضًا- عند وصول دفعات الحرير الخام للمجمع، ثم أخذ عينات الحرير المصبوغ من قسم المصبغة، وتتضمن (24) دفعة للثوب و(12) دفعة لصيانة الثوب، وعينات القطن الخام التي يتم أخذها عند ورود القطن للمجمع، ثم عينات القطن المصبوغ باللون الأصفر والتي تؤخذ حسب الدفعات المنتجة بعد صباغتها في قسم المصبغة، وعينات المعادن النفيسة للذهب والفضة عند ورودها للمجمع والتي تستخدم في تطريز مذهبات ثوب الكعبة، وعينات المنسوج والتي تنقسم إلى عينات المنسوج السادة وعينات المنسوج المنقوش.

وتمر العينات برحلة بين عدد من الأقسام، تتم فيها المطابقة قبل تركيبها على الكعبة المشرفة، ويتم أخذ العينات وأعدادها حسب الطرق العلمية المتبعة في المجمع، ولكل اختبار طريقة مخصصة في أعداد العينات والتي يجب أن تكون خمس عينات لكل دفعة واختبار، ويتم تكييف العينات حسب متطلبات الاختبار، والتي يحتاج بعضها إلى تسخين العينة عند حرارة معينة ولمدة معينة، وكذلك برمجة وتكييف جهاز الاختبار حسب كل طريقة، وبالمتطلبات المذكورة في تلك الطريقة، ثم اختبار العينات في الجهاز المخصص والظروف والمدة المخصصة.. بعد الاختبار تُكيف العينات في الجهاز المعين والظروف والمدة المعينة لقياسها، ثم تقاس نتائج العينات بالجهاز المحدد بطريقة علمية ويقارن بالمقاييس المتبعة في المجمع.

والأجهزة التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتأكد من جودة ثوب الكعبة المشرفة، هي ستة عشرة جهازًا بمواصفات عالمية هي: جهاز اختبار صباغة العينات، وماكينة غسيل وصباغة عينات الحرير وتتكون من (8) علب كل علبة يوضع فيها عينة من الحرير على شكل شلل، وتوضع مواد الغسيل داخل العلب ويتم تشغيل الجهاز حتى يصل لدرجة الحرارة (95) درجة مئوية وتبقى داخل العلب إلى اليوم الثاني ليتم تشغيل الجهاز اليوم الثاني لوضع مواد الصباغة والمواد المساعدة في درجة حرارة (90) درجة مئوية، وجهاز اختبار مقاومة الصبغة للغسيل.

ويوجد داخل الجهاز (8) علب كل علبة يوضع داخلها قطعة من قماش الحرير، ويتم وضع المواد الكيمائية داخل العلب ليتم الاختبار، وجهاز الميزان لمعرفة وزن مواد الغسل ومواد الصباغة ووزن الحرير، وجهاز كشف الألوان في الضوء الطبيعي، وتوضع عينات الحرير داخل الجهاز لمعاينتها ومعرفة درجة تحملها للعوامل الطبيعية، وجهاز تجفيف العينات الذي توضع فيه عينات الحرير المصبوغ والمغسول بعد إخراجها من ماكينة الصباغة لتجفيفها، وجهاز حفظ العينات من الرطوبة، توضع عينات الحرير قبل الغسيل وبعد الصباغة لكي يتم أخذ قراءة صحيحة لها، وجهاز السماكة وتوضع فيه عينة القماش السادة والمنقوش لمعرفة سماكة القماش بعد عملية النسيج من القسم الآلي، وجهاز مطابقة الألوان الذي توضع فيه العينة، وهو مرجع لمطابقة لون الحرير والخيط بالمصنع وتؤخذ عينة من القماش لكل إنتاج من القسم الآلي، وجهاز برم الخيط لمعرفة عدد برم الخيط في المتر، ويعمل هذا الجهاز للتأكد من جودة الخيوط ومطابقتها للمعايير التي وضعها المصنع، وجهاز مقاومة الثوب للرطوبة والحرارة والضوء، وتوضع عينات من الحرير المنسوج داخل الجهاز ويكون عددها (8) عينات، ويُعمل لها اختبار لمعرفة تحملها للرطوبة والحرارة والضوء، ويعمل الجهاز (120) ساعة بما يعادل سنة كاملة من وضع قماش الحرير على الكعبة.

وماكينة لف لعمل شلة اختبار تحويل خيوط الحرير من كوم إلى شلل لعمل اختبار عليها، وجهاز اختبار الاحتكاك ويوضع فيه (4) عينات من قماش الحرير داخل الجهاز لمعرفة قوة وتحمل قماش الحرير للاحتكاك، وجهاز اختبار مقاومة القماش للوبرة وتوضع عينة داخل الجهاز ويتم تشغيل الجهاز حتى خروج الوبرة من قطعة القماش المنسوج التي بداخله، وجهاز اختبار قوة الشد ويتم اختبار قوة شد خيوط الحرير الخام بعد عملية الغسيل وبعد عملية الصباغة، كذلك اختبار قوة شد قماش الحرير المنقوش والسادة في اتجاه السدى وفي اتجاه اللحمة، وجهاز التقطير لمعالجة حموضة الماء ليصبح ph7، ويستخدم الماء في عملية غسيل وصباغة الحرير، وجهاز pH لقياس حموضة الماء ومدى جودتها داخل العلب الخاصة بجهاز اختبار صباغة العينات، وتخضع العينات لعدد من المراحل خلال سيرها لخط الإنتاج النهائي.

كما يمر ثوب الكعبة المشرفة بعدد (22) اختبارًا عبر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي وفرتها الدولة -رعاها الله- والذي يتحمل كل الظروف البيئية والمناخية؛ ليظل بيت الله شامخًا، واختبار الاحتكاك المنسوج السادة، واختبار الاحتكاك المنسوج المنقوش، واختبار قوة الشد والاستطالة في اتجاه اللحمة، واختبار قوة الشد والاستطالة في اتجاه السداء، واختبار السماكة للمنسوج المنقوش، واختبار السماكة للمنسوج السادة، واختبار التركيب النسجي، واختبار قوة الشد والاستطالة، واختبار مقارنة اللون، واختبار عدد الفتلات، واختبار (نمرة) الخيط، وعدد البرم، والسماكة، واختبار ثبات اللون للغسيل الجاف، واختبار ثبات اللون ضد الغسيل، واختبار الغسيل للخام، واختبار صباغ للحرير والقطن، واختبار الفرك جاف/حامضي، واختبار الفرك رطب/قاعدي/عضوي، واختبار ثبات اللون ضد الماء المالح، واختبار مقارنة اللون للمعادن (الذهب- الفضة)، واختبار قوة الشد والاستطالة لأسلاك المعادن (الذهب- الفضة).