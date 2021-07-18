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وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:00 صباحاً
العريان: لن نفقد الامل بعد هذه الاخفاقات واملنا كبير في اليد
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:00 صباحاً
المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:00 صباحاً
الإسماعيلي يوجه رسالة لايهاب جلال قبل مواجهة بيزاميدز
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:00 صباحاً
التايكوندو يكشف سر الفوز بميداليات الأولمبياد
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:00 صباحاً
الزمالك يتهم عضو مجلس إدارة بالأهلي بالتفاوض مع «لوجستي» وقت تدريبه للزمالك
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:00 صباحاً
"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:52 صباحاً
نجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:52 صباحاً
"نواب جمهوريون": "أدلة وافرة" على تسرب كورونا من "ووهان".. تجارب صينية- أمريكية!
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:52 صباحاً
جوجل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراءٍ تُطبقه في 27 سبتمبر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:52 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
درجات الحرارة المرتفعة في المغرب تدفع المواطنين إلى الشواطئ والمسابح
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 يوليو 2021 01:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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