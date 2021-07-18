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«الجيزاوي» يتفقد أعمال رصد النتائج ومشاريع التخرج بكليتي هندسة بنها وشبرا (صور)

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«الجيزاوي» يتفقد أعمال رصد النتائج ومشاريع التخرج بكليتي هندسة بنها وشبرا (صور) «الجيزاوي» يتفقد أعمال رصد النتائج ومشاريع التخرج بكليتي هندسة بنها وشبرا (صور)

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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لمتابعة اعمال التصحيح ورصد واعلان نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الهندسة ببنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعارف سليمان عميد الكلية، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ووكلاء الكلية.
كما تفقد الجيزاوى مشاريع تخرج أول دفعة بقسم الهندسة المعمارية والتى تضمنت أفكار مميزة ومبتكرة، لخدمة بعض المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.
وفى نفس السياق تفقد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أيضا المرحلة الاولى لمنظومة الكاميرات وقاعة المناقشات وتطوير العيادة الطبية بمبنى الخلفاوي بكلية الهندسة بشبرا يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، والوكلاء.
كما شملت الجولة تفقد «الجيزاوى» اعمال الكنترولات والتصحيح ورصد نتائج الامتحانات لطلاب الكلية.

المصرى اليوم

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