المترو يعلن مواعيد عمل جميع الخطوط خلال إجازة عيد الأضحى

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انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام عيد الأضحى المبارك.

أوضح المهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفنى أن الشركة مستمره في إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأن عمليات التعقيم والتطهير لجميع الأماكن التلامسية مع الركاب داخل جميع محطات الخطين الأول والثاني تتم على مدار ساعات التشغيل بشكل دورى كما يتم أيضا تعقيم وتطهير جميع القطارات بعد انتهاء التشغيل بشكل يومى داخل الورش وعلى الأرصفة كما أن الشركة تقوم وبشكل مستمر على مدار ساعات التشغيل بإذاعة رسائل صوتية عبر الإذاعة الداخلية بجميع المحطات للتأكيد على جميع الركاب بضرورة إرتداء الكمامة داخل المحطات وعدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض من يخالف ذلك إلى تطبيق الغرامة المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وقدرها خمسون جنيها مع عدم دخول أي راكب إلى المحطة بدون إرتداء الكمامة حفاظا عليهم وعلى من حولهم متمنيين السلامة للجميع.

واضاف ان الشركة مستمره في مواعيد العمل الحالية وأن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطين الأول والثاني في تمام الساعة 5:15 ص طوال العام وأن نهاية التشغيل الساعة 1:00 ص وبإجمالي عدد رحلات تقدر ب 962 رحلة بالخطين الأول والثاني حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة 496 رحلة وعدد رحلات الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب 466 رحلة، بعدد قطارات 43 قطار يعمل بالخط الأول وعدد قطارات 22 قطار يعمل بالخط الثاني على أن يتم زيادة هذه القطارات بعد الانتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك والمقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء من يوم 19 حتى يوم 24 يوليو 2021 .

كما أعلن أن مواعيد قيام أخر القطارات حاليا هي نفس المواعيد التي سيتم الإستمرار في العمل بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك ،

موعد قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان 11:10 م ومن محطة المرج الجديدة 11:30 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب 11:35 م ،

حيث يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة انور السادات الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 11:55 م .

وأوضح الفضالي أن الإستعدادات شملت أيضآ تكثيف تواجد نقاط الإسعاف والبالغ عددها 20 نقطة إسعاف موزعة بالخطين الأول والثاني داخل المحطات وعلى الأرصفة للتدخل السريع أثناء حدوث أي حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، كما تم أيضا الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، كما أنه يتم الدفع بجميع القطارات الإضافية المكيفة أثناء الموجه الحاره تخفيفا وتيسيرا على جميع ركاب المترو ومنعا لحدوث أي تكدسات أو زحام على الأرصفة .

وقال المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة أن هناك تنسيق كامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لعمل أكمنة ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط أي مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور وذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم .

وأضاف صبره أن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطين الأول والثاني وأن هناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر امانا عند استقلاله وأن تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وتسهيل إنتقالهم عبر خطوط المترو هو ماتسعى إليه إدارة الشركة .