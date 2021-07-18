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حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمدينة دسوق

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حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمدينة دسوق حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمدينة دسوق
شهد مركز ومدينة دسوق، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين. ‏

‏وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع الناتج اليومي من القمامة والمخلفات أولاً بأول بالطرق الرئيسية والفرعية، بالمدينة والقرى.

وتابع رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة وإنارة منطقة فم الصعيدي، وشارع مسجد أسامة بالكشله، وخلف سور الزراعة، وشد سلك أمام أبراج النيل، ونقل عامود كهرباء.

المصرى اليوم

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