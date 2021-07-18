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بالصور.. حدائق القناطر تستقبل الزوار في العيد.. شلالات وأفراح وملاهي للأطفال

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بالصور.. حدائق القناطر تستقبل الزوار في العيد.. شلالات وأفراح وملاهي للأطفال بالصور.. حدائق القناطر تستقبل الزوار في العيد.. شلالات وأفراح وملاهي للأطفال

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استعدت حدائق الري بالقناطر الخيرية لاستقبال الزائرين خلال أجازه عيد الأضحى المبارك وقال المهندس اشرف درويش المدير العام للحدائق بأنه تم رفع حالة الطواريء وتكثيف أعمال الصيانة والنظافة لكافة الحدائق التابعه لوزارة الري بالقناطر الخيريه حيث تم إلغاء الأجازات لكافة العاملين والمهندسين وعمل نوبتحيات دائمه لللإطمئنان على جاهزية الحدائق لاستقبال الزائرين للاستمتاع بالحدائق الواقعه بين فرعي النيل دمياط ورشيد.

أضاف مدير عام الحدائق انه تم الإنتهاء من تطوير ٤ حدائق بالقناطر الخيريه هي حديقه عفله والمركز الثقافي والنيل والبحيره ويجري حاليا تطوير حديقه الياسمين وتبلغ مساحة الحدائق التي تم تطويرها حوالي ٣٥ فدانا.

لافتا إلى أن أعمال التطوير شملت على إضافه إناره حديثه تسمح باستقبال الزائرين من ٨ص إلى ١١م بالاضافه لعمل مممشي أهل على فرعي النيل دمياط ورشيد وإضافه برجولات ومقاعد وشلالات ومشايات وكافتريا وملاهي وألعاب أطفال وقاعه إفراج.

وتم التنسيق مع الأجهزه المعنية بمحافظه القليوبية لتامين الزوار وإستمتاعهم بالحدائق ليلا ونهار والمسطحات الخضراء الشاسعه والأشجار النادره مؤكدا ان جميع الحدائق مفتوحه لاستقبال الزائرين خلال جميع ايام العيد وأيام العطلات.

وتفقد المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية حدائق الري بالقناطر الخيرية بحضور المهندس اشرف درويش وذلك للوقوف على حالة الحدائق ومتابعة الإستعدادات الجارية الخاصة بإجازة العيد.

المصرى اليوم

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