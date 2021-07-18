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«الزراعة»: ضبط أكثر من 120 طن لحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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«الزراعة»: ضبط أكثر من 120 طن لحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي «الزراعة»: ضبط أكثر من 120 طن لحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك الاطمئنان على جاهزية المجازر قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك من 10 يوليو 2021 حتى 17 يوليو 2021 بلغت حوالي 120 طن و234 كيلو لحوم ومازالت الحملات مستمرة.

‏وأضاف «محمود»، أن الكميات المضبوطة تتمثل في لحوم ومنتجات اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1004 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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