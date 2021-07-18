أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه -
نجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية -
"نواب جمهوريون": "أدلة وافرة" على تسرب كورونا من "ووهان".. تجارب صينية- أمريكية! -
جوجل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراءٍ تُطبقه في 27 سبتمبر -
تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر -
يوم ماطر في عسير.. "الأرصاد" ينبّه: حالة تستمر حتى 10 مساءً -
حالة تستمر حتى 9 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على جازان -
المتحدث العسكري: وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية (فيديو) -
القصة الكاملة لمقتل شهيد الشهامة "حسين السمطى " وإصابة نجله وشقيقيه بالمرج -
اللجنة الأولمبية الدولية تحقق في تصرف سوندرز خلال التتويج بأوليمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

99.76 % نسبة الحضور في امتحان الفلسفة والمنطق في الوادي الجديد

Print
99.76 % نسبة الحضور في امتحان الفلسفة والمنطق في الوادي الجديد 99.76 % نسبة الحضور في امتحان الفلسفة والمنطق في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد ، أن إجمالى نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لآداء إمتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 99.76 % على مستوى الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

واستقبلت 10 لجان امتحانات طلاب الشعبة الأدبية على مستوى مراكز المحافظة لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وسط إلتزام الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة وانضباط سير منظومة العمل وتكاتف وتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل والحرص الدائم على مصلحة الطلاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة