99.76 % نسبة الحضور في امتحان الفلسفة والمنطق في الوادي الجديد

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أعلن الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد ، أن إجمالى نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لآداء إمتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 99.76 % على مستوى الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

واستقبلت 10 لجان امتحانات طلاب الشعبة الأدبية على مستوى مراكز المحافظة لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وسط إلتزام الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وانضباط سير منظومة العمل وتكاتف وتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل والحرص الدائم على مصلحة الطلاب.