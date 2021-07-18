رفع 49 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.

وخلال الحملة، تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 25 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بالشارع الغربي السريع وشارع السعودية وجسر السيالة. وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركزو فتحي حافظ مدير قسم النظافة فؤاد سالم مدير الحملة .

وفي السياق ذاته، تمكنت الوحدة المحلية بالدير برئاسة أبوعوف العفى من رفع 16 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة من منطقة البنك الزراعي وطريق المحجر كما تم تمهيد وتسوية الطريق بالجليدر ورش وتمهيد الطرق الترابية بعد حفر خطوط الصرف الصحي.

كما قامت الوحدة المحلية بتوماس وعافية برئاسةعبدالنعيم مدني من رفع 8 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بمدخل القرية توماس ١ والطرق الداخلية وذلك بجانب تفريغ الحاويات.. ومن جانبه شدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم.