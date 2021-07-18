أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه -
نجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية -
"نواب جمهوريون": "أدلة وافرة" على تسرب كورونا من "ووهان".. تجارب صينية- أمريكية! -
جوجل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراءٍ تُطبقه في 27 سبتمبر -
تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر -
يوم ماطر في عسير.. "الأرصاد" ينبّه: حالة تستمر حتى 10 مساءً -
حالة تستمر حتى 9 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على جازان -
المتحدث العسكري: وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية (فيديو) -
القصة الكاملة لمقتل شهيد الشهامة "حسين السمطى " وإصابة نجله وشقيقيه بالمرج -
اللجنة الأولمبية الدولية تحقق في تصرف سوندرز خلال التتويج بأوليمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رفع 49 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

Print
رفع 49 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر رفع 49 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.

وخلال الحملة، تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 25 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بالشارع الغربي السريع وشارع وجسر السيالة. وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركزو فتحي حافظ مدير قسم النظافة فؤاد سالم مدير الحملة .

وفي السياق ذاته، تمكنت الوحدة المحلية بالدير برئاسة أبوعوف العفى من رفع 16 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة من منطقة البنك الزراعي وطريق المحجر كما تم تمهيد وتسوية الطريق بالجليدر ورش وتمهيد الطرق الترابية بعد حفر خطوط الصرف الصحي.

كما قامت الوحدة المحلية بتوماس وعافية برئاسةعبدالنعيم مدني من رفع 8 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بمدخل القرية توماس ١ والطرق الداخلية وذلك بجانب تفريغ الحاويات.. ومن جانبه شدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية