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الصحة الفلسطينية: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية، إلى إنه تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفيات .

ولفتت الكيلة، إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المركزة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 568,289 بينهم 401,052 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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