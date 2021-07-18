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الحجاج يواصلون أداء طواف القدوم في يوم التروية

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واصل حجاج بيت الله الحرام، أداء طواف القدوم، في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام إنه وسط إجراءات احترازية مكثفة في يوم التروية، تستقبل الرئاسة المزيد من طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم.

وقدمت الرئاسة عدداً من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر ثلاث نقاط تجمع (نقطة كدي- نقطة الشبيكة- نقطة أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

ويُعد يوم الثامن من ذي الحجة، ثاني مناسك الحج؛ حيث يذهب فيه المسلمون إلى مشعر منى للمبيت فيها، وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأن سيدنا إبراهيم -عليه السلام- رأى في منامه ذبْح ابنه في تلك الليلة، وأصبح يروي ويقول أهو أمر من الله تعالى أم حلم؟ وقد قيل أيضًا إن سبب تسميته بهذا الاسم، أن حجاج بيت الله كانوا يرتوون من فيه.

الحجاج يواصلون أداء طواف القدوم
الحجاج يواصلون أداء طواف القدوم
الحجاج يواصلون أداء طواف القدوم
الحجاج يواصلون أداء طواف القدوم
الحجاج يواصلون أداء طواف القدوم
الحجاج يواصلون أداء طواف القدوم

المصرى اليوم