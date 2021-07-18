أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه -
نجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية -
"نواب جمهوريون": "أدلة وافرة" على تسرب كورونا من "ووهان".. تجارب صينية- أمريكية! -
جوجل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراءٍ تُطبقه في 27 سبتمبر -
تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر -
يوم ماطر في عسير.. "الأرصاد" ينبّه: حالة تستمر حتى 10 مساءً -
حالة تستمر حتى 9 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على جازان -
المتحدث العسكري: وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية (فيديو) -
القصة الكاملة لمقتل شهيد الشهامة "حسين السمطى " وإصابة نجله وشقيقيه بالمرج -
اللجنة الأولمبية الدولية تحقق في تصرف سوندرز خلال التتويج بأوليمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

قبل العيد.. تسهيلات لكبار السنّ والحالات المرضية للحصول على المستندات الشرطية (صور)

Print
قبل العيد.. تسهيلات لكبار السنّ والحالات المرضية للحصول على المستندات الشرطية (صور) قبل العيد.. تسهيلات لكبار السنّ والحالات المرضية للحصول على المستندات الشرطية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اليوم الأحد، عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وقدمت إليهم تسهيلات بشأن الحصول على الخدمات الشرطية.
وقدمت التسهيلات للمواطنين داخل كافة الجهات الشرطية قبيل عيد الأضحى، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.
وأكدت «الداخلية»، على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
ويأتي ذلك، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وزارة الداخلية تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
وزارة الداخلية تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
وزارة الداخلية تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة