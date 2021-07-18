قبل العيد.. تسهيلات لكبار السنّ والحالات المرضية للحصول على المستندات الشرطية (صور)

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استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اليوم الأحد، عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وقدمت إليهم تسهيلات بشأن الحصول على الخدمات الشرطية.

وقدمت التسهيلات للمواطنين داخل كافة الجهات الشرطية قبيل عيد الأضحى، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت «الداخلية»، على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

ويأتي ذلك، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وزارة الداخلية تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

وزارة الداخلية تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية