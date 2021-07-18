«العارف» يتربع على عرش إيرادات شباك تذاكر السينما

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، السبت، حالة من التراجع، وحققت إجمالي 2 مليون و727 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً مليون 260 ألف جنيه.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بـ إيرادات 880 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

وجنى فيلم «مش أنا» 569 ألف جنيه وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» 11 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، والفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجنى فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 2328 جنيها.

وجني فيلم «ديدو» 2863 جنيها، بطولة كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح وجاء في المرتبة الأخيرة.