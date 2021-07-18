أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه -
نجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية -
"نواب جمهوريون": "أدلة وافرة" على تسرب كورونا من "ووهان".. تجارب صينية- أمريكية! -
جوجل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراءٍ تُطبقه في 27 سبتمبر -
تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر -
يوم ماطر في عسير.. "الأرصاد" ينبّه: حالة تستمر حتى 10 مساءً -
حالة تستمر حتى 9 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على جازان -
المتحدث العسكري: وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية (فيديو) -
القصة الكاملة لمقتل شهيد الشهامة "حسين السمطى " وإصابة نجله وشقيقيه بالمرج -
اللجنة الأولمبية الدولية تحقق في تصرف سوندرز خلال التتويج بأوليمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تعرف على أول مباراة للأهلي بالدوري عقب تحقيق لقب البطولة الأفريقية

Print
تعرف على أول مباراة للأهلي بالدوري عقب تحقيق لقب البطولة الأفريقية تعرف على أول مباراة للأهلي بالدوري عقب تحقيق لقب البطولة الأفريقية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود النادى الأهلى للمشاركات المحلية بعد انتهاء المعترك الأفريقي بفوزه على كايزر شيفز واقتناصة اللقب العاشر فى تاريخه، ليلتقي نادى البنك الاهلى فى بطولة الدورى العام.

حيث يعول الأعلى امالا كبيرا فى تحقيق الفوز فى مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري لاعتلاء الصدارة وابعاد عنها الذى يحتلها منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع البنك الاهلي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين عند الساعة السابعة على ملعب السلام.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني بـ51 نقطة بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر بـ61 نقطة لكون الزمالك يتفوق بعدد المباريات الذى وصل الى 4 مؤجلة للأهلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك

عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية

عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الشاطر يُعلق على بيان الزمالك ..فيديو

الشاطر يُعلق على بيان الزمالك ..فيديو