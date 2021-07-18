تعرف على أول مباراة للأهلي بالدوري عقب تحقيق لقب البطولة الأفريقية

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يعود النادى الأهلى للمشاركات المحلية بعد انتهاء المعترك الأفريقي بفوزه على كايزر شيفز واقتناصة اللقب العاشر فى تاريخه، ليلتقي نادى البنك الاهلى فى بطولة الدورى العام.

حيث يعول الأعلى امالا كبيرا فى تحقيق الفوز فى مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري لاعتلاء الصدارة وابعاد الزمالك عنها الذى يحتلها منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع البنك الاهلي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين عند الساعة السابعة على ملعب ستاد السلام.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني بـ51 نقطة بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر بـ61 نقطة لكون الزمالك يتفوق بعدد المباريات الذى وصل الى 4 مؤجلة للأهلي.