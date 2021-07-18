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"القويحص" يوجّه بزيادة عدد مواقع الجلابة بمكة

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"القويحص" يوجّه بزيادة عدد مواقع الجلابة بمكة "القويحص" يوجّه بزيادة عدد مواقع الجلابة بمكة
تسهيلاً على الراغبين في أداء شعيرة الأضحية

وجَّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ بتفعيل موقع "الجلابة" الموجود جوار مسلخ المعيصم بمكة المكرّمة، تسهيلاً على الراغبين في أداء شعيرة الأضحية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من والحد من انتشاره.

ويشتمل الموقع على 90 مظلّة تمّ تصميمها ليستظل بها بائعو المواشي والزبائن والأنعام كذلك، في مظهرٍ حضاري منظم يضمن التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية، كما يُحسّن من الرؤية البصرية للمكان، تحت إشراف ومتابعة إدارة وحدات الذبح بالأمانة.

وأعلنت الأمانة في وقتٍ سابق تخصيص موقعَيْن نظاميَّيْن لوقوف سيارات بيع المواشي وتنظيم مواقع "الجلَّابة" والاستفادة منها تزامناً مع استعداداتها في اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتنظيم مواقع بيع الأنعام، والوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها.

ويقع الموقعان الآخران بالقرب من مسلخ العكيشية الموسمي، ومسلخ غرب مكة المكرّمة؛ للتسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين في الذبح بالمسالخ النظامية التي تشرف عليها الأمانة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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