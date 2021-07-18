أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه -
نجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية -
"نواب جمهوريون": "أدلة وافرة" على تسرب كورونا من "ووهان".. تجارب صينية- أمريكية! -
جوجل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراءٍ تُطبقه في 27 سبتمبر -
تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر -
يوم ماطر في عسير.. "الأرصاد" ينبّه: حالة تستمر حتى 10 مساءً -
حالة تستمر حتى 9 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على جازان -
المتحدث العسكري: وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية (فيديو) -
القصة الكاملة لمقتل شهيد الشهامة "حسين السمطى " وإصابة نجله وشقيقيه بالمرج -
اللجنة الأولمبية الدولية تحقق في تصرف سوندرز خلال التتويج بأوليمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الداخلية» تواجه جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

Print
«الداخلية» تواجه جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية «الداخلية» تواجه جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه استمرارًا لجهود «الداخلية» لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فتم ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وقضيتن تهريب ألعاب نارية وأسلحة وذخائر، و6 قضايا تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، و20 قضية في مجال الأمن العام.
وأضافت: أنه ضبط 1165 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذ 175 حكم قضائي متنوع، فضلاً عن ضبط 5 قضايا تخص جرائم «الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المتحدث العسكري: وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية (فيديو)

المتحدث العسكري: وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية (فيديو)

القصة الكاملة لمقتل شهيد الشهامة "حسين السمطى " وإصابة نجله وشقيقيه بالمرج

القصة الكاملة لمقتل شهيد الشهامة "حسين السمطى " وإصابة نجله وشقيقيه بالمرج

اللجنة الأولمبية الدولية تحقق في تصرف سوندرز خلال التتويج بأوليمبياد طوكيو

اللجنة الأولمبية الدولية تحقق في تصرف سوندرز خلال التتويج بأوليمبياد طوكيو

كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان