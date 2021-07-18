«الداخلية» تواجه جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه استمرارًا لجهود «الداخلية» لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فتم ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وقضيتن تهريب ألعاب نارية وأسلحة وذخائر، و6 قضايا تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، و20 قضية في مجال الأمن العام.

وأضافت: أنه ضبط 1165 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذ 175 حكم قضائي متنوع، فضلاً عن ضبط 5 قضايا تخص جرائم «الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.