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أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح يوم الأحد، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 383 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 11 حالة من بين المصابين بالفيروس.

ذكرت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 115641 إصابة بينها 1420 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113141 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1080.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 35. وأوضحت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 226300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 97151.