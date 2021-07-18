قرعة علنية لاختيار 66 منتفعا بقرى بشائر الخير في الوادي الجديد

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أكد المهندس مجدى الطماوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، إجراء القرعة العلنية بقاعة المؤتمرات بديوان الوحدة المحلية لاختيار ٦٦ منتفعا كمرحلة ثانية للمستحقين للأراضى الزراعية بقرى بشائر الخير شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة، وسط وجود المتقدمين بالمشروع .



جدير بالذكر أن المحافظة تنفذ أعمال إنشاء منازل واستصلاح أراض بعدد ٣ قرى شمال مدينة الخارجة ضمن مشروعات الجذب السكانى، وخلق فرص عمل للشباب واستصلاح المساحات غير المستغلة من الصحراء وتحويلها إلى مساحات خضراء، وتم إجراء قرعة توزيع 80 منزلًا ريفيًا كمرحلة أولى في مارس الماضي في القرية الأولى، وتم اليوم إجراء قرعة المرحلة الثانية ببقية القرى.