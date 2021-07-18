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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب الفلبين

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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب الفلبين زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب الفلبين

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أفاد المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل، بأنّ زلزالًا بقوة 5.4 درجة ضرب إقليم دافاو أورينتال بجنوب البلاد صباح يوم الأحد.

وبيّن المعهد، أنه «من المتوقع حدوث أضرار وهزات تابعة للزلزال الذي يقع مركزه على عمق 42 كيلومترا». كما قال مركز رصد الزلازل في بنما، إن هزات أرضية بقوة 6.4 درجة ضربت بنما، وكانت قوة هذه الهزات الأرضية عند مستوى 5.9 درجة في كوستاريكا المجاورة.

وتابع المركز، في بيانه: «أعلن معهد علوم الأرض التابع لجامعة بنما عن وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة في الساعة 15.56 بالتوقيت المحلي (23.56 بتوقيت موسكو) على عمق 10 كيلومترات».


وسجلت الخدمات المختصة في كوستاريكا المجاورة، هزات أرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، على بعد 168 كيلومترا من بونتا بوريكا (بنما) في مياه المحيط الهادئ

المصرى اليوم

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