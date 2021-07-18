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الطريق إلى طوكيو .. هنا جودة أصغر لاعبة في البعثة المصرية

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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتسلط «المصري اليوم» الضوء على أبطال المؤهلين للأولمبياد، والمقرر إقامتها في العاصمة اليابانية في الفترة من 23 من شهر يوليو الحالي حتى 8 أغسطس المقبل.

ويشارك في طوكيو 2020 عدد من الرياضيين المميزين، ولعل الجديد في هذه الدورة هو سفر فراشة تنس الطاولة المصرية هنا جودة، صاحبة الـ14 عام رفقة الوطني.

إذ تسلمت جودة بطاقة المشاركة في طوكيو 2020، لتصبح أصغر لاعبة مصرية تشارك بدورة الألعاب الأولمبية، ومن المقرر مشاركة هنا جودة كلاعبة احتياطية في قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة "سيدات"، أي أنه في حالة إصابة أي لاعبة من الفريق الأساسي أو استبعادها لأي سبب، سوف تشارك هنا جودة بدلا منها.

هنا جودة - لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة - صورة أرشيفية

وتستعرض «المصري اليوم» أبرز إنجازات فراشة تنس الطاولة

بدأت هنا جودة ممارسة تنس الطاولة في الرابعة من عمرها في صفوف النادي الأهلي، وسرعان ما شاركت في بطولات محلية وأثبتت جدارتها حتى انضمت للمنتخب الوطني.

تصدرت جودة التصنيف العالمي تحت 15 سنة 3 مرات، و ساهمت في فوز القلعة الحمراء بدوري تنس الطاولة في الموسم الأخير، كما وفازت مؤخرًا ببطولة البرتغال الدولية في منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وكذلك حصدت برونزية بطولة العالم للقارات في إنجاز غير مسبوق في تاريخ تنس الطاولة المصرية.

وتعتبر جودة اللاعبة دينا مشرف بطلة التنس المصرية المحترفة في الدوري الفرنسي حاليًا هي قدوتها ومثلها الأعلى.

هنا جودة - لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة

المصرى اليوم

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