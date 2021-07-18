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وزارة الشؤون البلدية تُكمل استعداداتها لموسم الحج

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وزارة الشؤون البلدية تُكمل استعداداتها لموسم الحج وزارة الشؤون البلدية تُكمل استعداداتها لموسم الحج
دعمت بلديات مكة في مجالات النظافة وصحة البيئة

وزارة الشؤون البلدية تُكمل استعداداتها لموسم الحج

أكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ، حيث دعمت البلديات الفرعية بالعاصمة المقدّسة في مجالات النظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية، إضافة إلى وحدات الذبح العشوائية في مكة المكرّمة لضمان استمرارية العمل على أكمل وجه.

كما وقفت الوزارة على جاهزية المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، مثل الطرق والأنفاق والجسور ودورات المياه وشبكات تصريف السيول، ومتابعة المقاولين المكلّفين بتشغيلها لضمان تقديم الخدمات على مستوى عالٍ لضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى متابعة أعمال البنية التحتية ونظافة المسارات المؤدية إلى مواقع نزول الحجاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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