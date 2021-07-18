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لعيب بعجلة القيادة.. "فورد" تستدعي 775 ألف سيارة "إكسبلورير"

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لعيب بعجلة القيادة.. "فورد" تستدعي 775 ألف سيارة "إكسبلورير" لعيب بعجلة القيادة.. "فورد" تستدعي 775 ألف سيارة "إكسبلورير"
قد تتعرض لصوت طقطقة وحركات غير عادية أو انحراف وتسبب عدة إصابات

لعيب بعجلة القيادة..

استدعت شركة "فورد"، حوالى 775 ألف سيارة من طراز "إكسبلورير" الرياضية متعددة الاستخدامات الشهيرة حول العالم، بعد تقارير عن تسببها بـ6 إصابات تتعلق بعجلة القيادة في أمريكا الشمالية.

وقالت شركة السيارات الجمعة: إن عمليات الاستدعاء كانت لطرازات 2013- 2017 من سيارة "إكسبلورير". لافتة في بيان صحفي إلى أن "عجلة قيادة المركبات المتأثرة، قد تتعرض لصوت طقطقة وحركات غير عادية، أو انحراف في التوجه".

وأشارت "فورد" -بحسب "سي إن إن عربية"- إلى أن هذه الطرازات المعنية من سيارات "إكسبلورير"، قد تواجه مشاكل مع رابط سحب خلفي مكسور "يقلل بشكل كبير من قدرة التحكم في التوجيه؛ مما يزيد من مخاطر الاصطدام".

وقالت الشركة إنه من بين 774696 سيارة تم استدعاؤها؛ 676152 سيارة كانت في أمريكا الشمالية و59935 سيارة في الصين؛ في حين جرت عمليات الاستدعاء المتبقية في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأسواق دولية أخرى.

وأضافت "فورد" أن السيارات المستدعاة صنعت بين عامي 2012 و2017 في مصانع في شيكاغو وروسيا، وسيبدأ إخطار المالكين في الأسبوع الذي يبدأ في 23 أغسطس، وسيقوم الوكلاء بفحص الأجزاء واستبدالها حسب الضرورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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