بجانبكم_دائمًا و#كلنا_صوتك.. مبادرات لـ"سعود الطبية" خدمة لذوي الإعاقة

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فيما وفرت "مكارم" أجهزة لوحية مزودة بتقنية الاتصال المرئي لتهيئة التواصل

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة- عددًا من المبادرات لخدمة المرضى ذوي الإعاقة؛ أولها مبادرة "#بجانبكم _دائمًا" التي تهدف إلى خدمة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وحاملي بطاقة أولوية، وكبار السن ومساعدتهم على التنقل بواسطة الكرسي المتحرك داخل مرافق المدينة الطبية من خلال وجود مكاتب خدمة في مداخل مباني المنشأة يمكن من خلالها طلب الكرسي المتحرك، ومساعدتهم على التنقل من قِبَل موظفين ومتطوعين.

وأوضح مدير إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أيمن العتيبي، أنه تم أيضًا إطلاق مبادرة #كلنا_صوتك التي تهدف للترجمة الفورية بلغة الإشارة ودعم ذوي الإعاقة السمعية من فئة الصم وإيصال صوتهم داخل مرافق المدينة الطبية من خلال التواصل مع مترجم لغة الإشارة في تطبيق "إشارة"؛ حيث وفرت جمعية "مكارم" أجهزة لوحية مزودة بتقنية الاتصال المرئي يتم من خلاله التواصل بين المستفيد ومقدم الرعاية الصحية بواسطة مترجم لغة إشارة معتمد.

وتحظى هذه المبادرة بإشراك الإدارات لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها إدارة الخدمات المساندة وقسم التطوع الصحي وإدارة الأمن.

يُذكر أن عدد المستفيدين من خدمة الكراسي المتحركة والاتصال المرئي للترجمة الفورية بلغة الإشارة منذ تدشين المبادرة، بلغ حتى الآن 341 مستفيدًا.