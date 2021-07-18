أخبار عاجلة

المتحدث العسكري: وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية (فيديو) -
القصة الكاملة لمقتل شهيد الشهامة "حسين السمطى " وإصابة نجله وشقيقيه بالمرج -
اللجنة الأولمبية الدولية تحقق في تصرف سوندرز خلال التتويج بأوليمبياد طوكيو -
كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان -
طلاب الثانوية العامة بالشرقية يؤدون امتحان التكنولوجيا والتفاضل بإجراءات احترازية مشددة -
بدء امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة -
من أقدم القرى الأثرية في قلوة.. "الخلف والخليف" نقش التاريخ على جبال الباحة -
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده -
دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات -
قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

روبوتات تعمل بـ6 مستويات لتعقيم جنبات المسجد الحرام ولتوزيع مياه زمزم

Print
روبوتات تعمل بـ6 مستويات لتعقيم جنبات المسجد الحرام ولتوزيع مياه زمزم روبوتات تعمل بـ6 مستويات لتعقيم جنبات المسجد الحرام ولتوزيع مياه زمزم
تستغرق الجولة الواحدة أقل من 10 دقائق ‏ويعمل لمدة 8 ساعات متواصلة

روبوتات تعمل بـ6 مستويات لتعقيم جنبات المسجد الحرام ولتوزيع مياه زمزم

سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال حج هذا العام، العديد من الوسائل الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لرؤية التحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية.

ودعمت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، منظومة التعقيم في المسجد الحرام بتوفير الروبوت لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام؛ إذ تعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات؛ مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء؛ وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة نايف الجحدلي في تصريح لوكالة الأنباء ، أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM، وعلى شهادات عالمية منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE.

وأفاد بأن الروبوت يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من (5 - 8) ساعات دون تدخل بشري؛ مما يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، ويسع الجهاز (23.8) لترًا، لحماية المعتمرين والمصلين من والقضاء على الأوبئة كافة، ويستهلك لترين كل ساعة للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل مرة، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5- 15) مايكرومتر، بزاوية كشف أمامية تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، ويحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

وبيّن الجحدلي أنه تم دعم إدارة سقيا زمزم بالروبوت الذي يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخّل بشري؛ ‏حرصًا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله؛ مفيدًا بأن الروبوت بإمكانه توزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة؛ حيث تستغرق الجولة الواحدة أقل من 10 دقائق، ‏ويعمل لمدة 8 ساعات متواصلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة