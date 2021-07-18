الأقصر : رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى

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أعلن محسن الشامى مدير الإدارة العامة للازمات بمحافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة. وأضاف أن غرف عمليات المراكز والمدن وبعض المديريات الخدمية، بانعقاد دائم، وابلاغ الغرفة الرئيسية المنعقدة بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة قطاع الأزمات بمجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية.

وأكد، أن اليوم الأحد جميع المكاتب والبنوك تعمل بكامل طاقتها. وناشد مواطنى الأقصر بمنع التجمعات خلال أيام عيد الأضحي وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما ناشدهم بالالتزام بالذبح داخل المجازر المخصصة.