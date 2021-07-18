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حازم إمام: «حياة كريمة» يدعو للفخر ويرسم السعادة على وجه ٥٨ مليون مصري

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حازم إمام: «حياة كريمة» يدعو للفخر ويرسم السعادة على وجه ٥٨ مليون مصري حازم إمام: «حياة كريمة» يدعو للفخر ويرسم السعادة على وجه ٥٨ مليون مصري

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قال النائب حازم إمام عضو مجلس النواب، إن مشروع حياة كريمة، هو مشروع قومي يدعو للفخر، ومن حق كل مصرى أن يفخر ببلاده وما تشهده من تنمية وإهتمام بالمواطن، حيث ينتصر ذلك المشروع لمختلف حقوق الإنسان .

وأضاف النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، حقيقة أصبح هناك إهتمام من الدولة بالمواطن المصري، وتلبية حقوقه المنصوص عليها في الدستور، بعدما كانت تلك الحقوق مجرد نصوص فقط.

وأوضح عضو مجلس النواب، توفير الدولة نحو ٧٠٠ مليار جنيه لتغيير شكل الريف المصري في فترة ثلاث سنوات عبر مبادرة حياه كريمة، هو أمر يصعب تنفيذه على عديد من الدول، ما يجعل هذا المشروع بمثابة أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان على مستوى العالم كله، مؤكدًا إن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى؛ لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.

وأشار إمام، إلى أن العظمة في ذلك المشروع ليست حجمه وضخامته أو مدة تنفيذه أو تكلفته فقط، وإنما عدد المصريين المستفيدين منه، والذي يبلغ عددهم نحو ٥٨ مليون مواطن، سوف يتغير نمط وشكل حياتهم للأفضل دون تفرقة بينهم وبين أهل المدن.

ورأى عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة وما سبقها من مبادرات في القطاع الصحي وباقي المجالات، تؤكد بالفعل أننا أمام الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس الشعب المصري.

وتوقع إمام، ان تمثل رقما مؤثرا عالميا وإقليميا خلال السنوات القليلة القادمة، بسبب ما يتم على أرضها مم تنمية وإنجازات في مختلف القطاعات

المصرى اليوم

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