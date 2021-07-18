محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية لطلاب الأدبي والنور للمكفوفين

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أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي اليوم الأحد طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق وعددهم 5283 طالباً وطالبة، وحضر الامتحان 5260، بنسبة حضور بلغت 99.5%، وتغيب 23 طالبا، فيما يؤدى طلاب الثانوية العامة «النور للمكفوفين» الامتحان في مادة الجغرافيا «ورقة ثانية» وعددهم 6 طلاب بنسبة حضور 100%، مشيرة إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألف و772 طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي تعرضه وكيل الوزارة على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، وأكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية.

كانت مديرية التربية والتعليم قد أكدت انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة طبقا للجداول المعلنة، وعدم تأثرها بقرار مد إجازة عيد الأضحى، مع استمرار الامتحانات طبقاً لتعليمات الوزارة «دون تغيير»، حيث أدى أمس السبت طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء، فيما يؤدى اليوم طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق، على أن تتوقف الامتحانات بداية من غدا الإثنين بمناسبة عيد الأضحى، وتستأنف السبت القادم 24 يوليو الجاري.