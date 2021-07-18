محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير في الزقازيق

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بطريق بحر شيبة الرابط بين امتداد طريق الرملية وطريق الزقازيق ميت غمر بطول 800 متر، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم في فك الاختناقات المرورية بمناطق طلبة عويضة والقومية، والغشام وشارع السلام، وشارع عمر شاهين وامتداده من ناحية موقف المنصورة وصولاً لطريق الزقازيق ميت غمر داخل المدينة.

شدد محافظ الشرقية، على المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، التي انتهت من أعمال القطع والتسوية تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير بالطريق ودخوله الخدمة الفعلية، ليحقق الفائدة منه ويعود بالنفع على أبناء المحافظة. كما تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بطريق الزقازيق ميت غمر والتي تشمل أعمال توسعة وتطوير الطريق، مشدداً على سرعة الانتهاء من رفع التلتوار وعمل حواجز خرسانية «نيوجيرسي» بالطريق، مع مراعاة اللمسة الجمالية والحضارية بالطريق. كما تفقد المحافظ منطقة نفق علاء الدين بمدينة الزقازيق، ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق، للبدء فوراً في أعمال رصف وتطوير المنطقة، لإظهارها بالشكل اللائق لتتناسب مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في استيعاب حجم حركة النقل المتزايدة، تيسيراً على المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصة في أوقات الذروة.