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الداخلية: ضبط 100 طربة حشيش مع عنصرين من العناصر الإجرامية بالدقهلية

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الداخلية: ضبط 100 طربة حشيش مع عنصرين من العناصر الإجرامية بالدقهلية الداخلية: ضبط 100 طربة حشيش مع عنصرين من العناصر الإجرامية بالدقهلية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالدقهلية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من مركز دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم إستهدافهما وضبطهما أثناء إستقلالهما سيارة، وعُثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وسلاح أبيض.

وبمواجهتها إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

المصرى اليوم

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