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إيران : إنكار واشنطن وجود صفقة تبادل السجناء المتفق عليها أمر مشين

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إيران : إنكار واشنطن وجود صفقة تبادل السجناء المتفق عليها أمر مشين إيران : إنكار واشنطن وجود صفقة تبادل السجناء المتفق عليها أمر مشين

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، التوصل لاتفاق خلال محادثات فيينا، حول تبادل 10 سجناء مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لافتًا إلى أن طهران مستعدة لتنفيذ الاتفاق بدءا من اليوم.

قال خطيب زاده، في تغريدة على «تويتر»، اليوم الأحد، إن «إنكار واشنطن وجود صفقة متفق عليها حول تبادل السجناء أمر مشين». وأكد «الاتفاق على مبادلة إنسانية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فيينا، بشكل منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، للإفراج عن 10 سجناء من جميع الأطراف».

وأضاف خطيب زاده، أن «إيران مستعدة للمضي قدما في تنفيذ اتفاق تبادل السجناء بدءا من اليوم».

وقبل أيام، أعلنت إيران أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء بهدف ضمان الإفراج عن إيرانيين محتجزين في سجون أمريكية وفي دول أخرى بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية.

في مايو الماضي، نفت الولايات المتحدة تقريرا، أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني، أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى بموجب العقوبات الأمريكية على طهران.

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