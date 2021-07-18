ميزة جديدة.. واتس آب يسمح باستخدامه من أي جهاز كمبيوتر دون حاجة للاتصال بالهاتف

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أضاف واتس آب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل من جهاز كمبيوتر دون الحاجة إلى توصيل هواتفهم الذكية.

يحتوي نظام المراسلة بالفعل على تطبيق للكمبيوتر الشخصي، ولكن حتى الآن يحتاج المستخدمون إلى تشغيل هواتفهم والاتصال بها حتى يتمكنوا من إرسال الرسائل وإجراء المكالمات.

باستخدام هذه الميزة الجديدة، سيتمكن مستخدمو واتسآب من إرسال رسائل على جهاز الكمبيوتر إما Mac أو Windows حتى إذا تم فصل هواتفهم أو إيقاف تشغيلها.

سيتمكن مستخدمو واتس آب أيضاً من الاستمتاع بمحادثات الفيديو والصوت على واتس آب للكمبيوتر الشخصي بدون هواتفهم.

وسيكون بإمكان ما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى غير مصاحبة للهاتف – مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية – الاتصال بواتس آب بشكل مستقل عن الهاتف الذكي، كجزء من التغيير.

وقالت الشركة إن واتس آب يختبر الميزة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين كجزء من اختبار تجريبي قبل طرحها ببطء على نطاق أوسع.