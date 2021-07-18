اختفاء قارب على متنه 13 شخصا ببحيرة تانا بإثيوبيا

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أعلنت شرطة منطقة غوندر في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، اختفاء قارب بحري على متنه نحو 13 شخصا ببحيرة تانا، ولم يعثر عليه حتى الآن.

وذكر بيان الشرطة المحلية، أن القارب البحري المختفي كان قد تحرك من منطقة أديسقي دنقي ليلة الجمعة وعلى متنه نحو 13 شخصا، وقالت إن أهالي المفقودين أبلغوا الشرطة بأن القارب كان على متنه بين 10 إلى 13 شخصا، في طريقهم إلى منطقة قورقورا ولم يصلوا حتى الآن إلى وجهتهم.

وأضاف أن القارب كان يحمل على متنه إلى جانب المفقودين، نحو 50 قنطارا من البطاطس.

وأكدت الشرطة المحلية في بيانها، أن الجهات المختصة بدأت في البحث منذ منتصف يوم السبت عبر فريق من الشرطة والمحترفين، ولم يعثروا على أي معلومة حتى لحظة البيان، وأضافت أن البحث لازال جاريا، مشيرة إلى أن توقعات العثور على ناجين ستكون ضعيفة جدا بسبب العواصف الشتوية القوية في هذه الفترة.